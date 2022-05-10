Bunu yapmayanlar işe alınmayacak! 3.250 kişi istihdam edilecek! Bekçi olmak isteyenlere kritik uyarı! Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! O tarihte...

Bekçi olmak isteyen binlerce kişiye uyarı! Ön başvurularda sona geliniyor. Polis Akademisi Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu yayımlamıştı. Duyuruya göre 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Ön başvuruları 28 Nisan'da başlayan alımlar için süreç sona ermek üzere. Peki bekçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman sona eriyor? İşte son dakika gelişmenin detayları...