Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Yeni ZAMLI asgari ücret 6 bin 391 lira! Yüzde 20, 30, 40 zamla NET- BRÜT hesaplı asgari ücret tablosu...

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? sorular milyonlarca çalışan tarafından sıklıkla araştırılıyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam geleceği kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. kez toplandı. Gelen son dakika haberine göre, Türk-İş' yeni ücret için 6 bin 391 lira talep etti. Türk İş Genel Sektereteri Nazmi Irgat yarın 3. bir toplantının olabileceğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan ''Haftasonuna kadar çalışmalar tamamlanacak biz de açıklayacağız.'' demişti. Heyecalı bekleyiş sürerken asgari ücrete yüzde 20, 30 ya da 40 zam gelirse ne kadar olur sorusuna hesaplamalarla yanıt verdik. İşte Yüzde 20, 30, 40 zamla NET- BRÜT hesaplı asgari ücret tablosu...