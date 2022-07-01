Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Yeni ZAMLI asgari ücret 6 bin 391 lira! Yüzde 20, 30, 40 zamla NET- BRÜT hesaplı asgari ücret tablosu...
2. asgari ücret toplantısı sona erdi. Asgari ücrete zam sona geliniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ve bugün yeni asgari ücret tutarı için toplandı. Bununla birlikte vatandaşlar Asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtlarını yoğun olarak araştırmaya başladı. 2. toplantıda çıkan detaylar merak ediliyor. Hükümet, işçi ve işverenden oluşan masada gelişmeler yaşandı. Buna göre asgari ücret için 6 bin 391 lira talep edildiği öğrenildi. İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve formüllerle asgari ücret hesaplamaları...
Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? sorular milyonlarca çalışan tarafından sıklıkla araştırılıyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam geleceği kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. kez toplandı. Gelen son dakika haberine göre, Türk-İş' yeni ücret için 6 bin 391 lira talep etti. Türk İş Genel Sektereteri Nazmi Irgat yarın 3. bir toplantının olabileceğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan ''Haftasonuna kadar çalışmalar tamamlanacak biz de açıklayacağız.'' demişti. Heyecalı bekleyiş sürerken asgari ücrete yüzde 20, 30 ya da 40 zam gelirse ne kadar olur sorusuna hesaplamalarla yanıt verdik. İşte Yüzde 20, 30, 40 zamla NET- BRÜT hesaplı asgari ücret tablosu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün saat 15:30'da gerçekleştirildi. Toplantının sona ermesinin hemen ardından sıcak gelişmeler yaşandı. Peki asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından asgari ücret için yeni rakamın yarın Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Bugünkü kritik toplantı sonrası A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında toplantıya ilişkin ilk izlenimlerini aktardı.
Uğurbaş toplantıya ilişkin şu detayları aktardı:
"Türk-İş tarafından yapılan ilk açıklamada toplantının olumlu geçtiği belirtildi. İşveren tarafının prim ve vergi desteği talebinin yinelendiği belirtildi. 6 bin 391 liralık bir talebi var Türk-İş'in. Türk İş Genel Sektereteri Nazmi Irgat yarın 3. bir toplantının olabileceğini ifade etti. Henüz yeri ve zamanı belli değil. Başkan Erdoğan 'haftasonuna kadar çalışmalar tamamlanacak biz de açıklayacağız.' demişti"
İLK TOPLANTI DÜN GERÇEKLEŞMİŞTİ
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.
Toplantıda, işçi kesimi adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimi adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sundu.
BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ NEGATİF ETKİLERİ ORTADAN KALDIRACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin gelir dağılımdaki negatif etkileri düzenleyici bir araç olduğuna dikkat çekerek, çalışanların aleyhine olan olumsuz etkileri bu düzenleme ile aşarak bir sosyal transfer yapacaklarını ifade etti.