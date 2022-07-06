Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi
Milyonlar Temmuz ile birlikte yeni kazanca kavuşuyor. Asgari ücretin ardından emekli aylıklarındaki artışlar da belli oldu. En düşük emekli aylığı da yeni yasayla 3 bin 500 liraya çıkarıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 42.35 çıkarken, memur emeklilerinin zammı yüzde 41.69'a ulaştı. Peki zamlar ve iyileştirmeler nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda tüm detaylar...
06.07.2022 07:57 - Son Güncelleme: 06.07.2022 07:57