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Haberler Ekonomi Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

Milyonlar Temmuz ile birlikte yeni kazanca kavuşuyor. Asgari ücretin ardından emekli aylıklarındaki artışlar da belli oldu. En düşük emekli aylığı da yeni yasayla 3 bin 500 liraya çıkarıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 42.35 çıkarken, memur emeklilerinin zammı yüzde 41.69'a ulaştı. Peki zamlar ve iyileştirmeler nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
06.07.2022 07:57 - Son Güncelleme: 06.07.2022 07:57
Temmuz’da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

Milyonlar Temmuz ile birlikte yeni kazanca kavuşuyor.

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Temmuz’da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 42.35 çıkarken, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya yükseldi.

Temmuz’da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

Memur emeklilerinin zammı da yüzde 41.69'a ulaştı.

Temmuz’da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

Peki bu zamlar, iyileştirmeler maaşa nasıl yansıyacak?

Temmuz’da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %42.35, memur emeklilerine %41.69 artış! Peki bu artışlar maaşa nasıl yansıyacak? İşte 10 soruda maaş rehberi

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