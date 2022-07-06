6 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur, emekli herkesi kapsıyor! 5600 gün prim ödeme ve 49 yaşında...

BAĞKUR'DA EMEKLİLİK ŞARTLARINI PRİM GÜN SAYISI BELİRLİYOR

Soru: 27 Şubat 1972 doğumluyum. SSK başlangıcım 1989'da olup 360 gün prim ödemem var. 1992'de askere gittim. 1995'ten bugüne kadar Bağkur'a prim ödüyorum. 9800 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Mehmet BABA

Cevap: SSK, Bağkur ve askerlik başlangıçlarınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmiş, askerlik sürenizi de belirtmemişsiniz. Oysa bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Çünkü Bağkur'da şartları 1 Haziran 2002'deki prim gün sayısı belirliyor. Sorunuzu Bağkur'a 9800 gün prim ödediğiniz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. 9000 günden fazla priminiz olduğundan 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Şayet emekli olmadan önce sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayıp, aranan yaşın dolmasını bekleyenleri emekli edecek bir EYT yasası çıkarsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz. EYT yasası çıkmazsa, askerlik sürenizin bir yılını borçlanmanız halinde, Bağkur'da emekli olmak için; 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra faaliyetinize son verip prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. SSK, Bağkur ve askerlik başlangıcınızı tarih (gün, ay,yıl) olarak ve askerlik süreniz ile Bağkur'a ödediğiniz prim gün sayınızı (9800 günün içinde SSK priminin olup olmadığı) bildirmeniz halinde, sorunuza daha net cevap verebiliriz.