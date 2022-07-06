EYT'liye 3 formülde 5 adımlı çözüm! Yaşa takılanlarda 20-25 yıllık hesap yapıldı! Uygulama usulü, mali boyutu nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için sevindiren haberi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kurulacak komisyon çözüm ve model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller üzerinde çalışıyor. Öncelikle kapsam belirlenip hak sahipleri tespit edilecek 5 adımlı çözüm gerçekleştirilicek. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 3 formülde, 5 adımlı çözüm...
06.07.2022 07:12 - Son Güncelleme: 06.07.2022 07:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dâhil yılsonuna kadar önlerindeki bütün dosyaları çözeceklerini, alternatif çözüm politikaları üretmeye çalıştıklarını söyledi.
Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor.
Komisyon, bu tarihten önce çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller ortaya koyacak.