Yeni müjdeler gelebilir! Asgari ücrete zam sinyali: Emekli maaşında artış olacak mı?

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere temmuz zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.