Yeni müjdeler gelebilir! Asgari ücrete zam sinyali: Emekli maaşında artış olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız gün gerçekleştirilen Kabine toplantısında tüm memurlara ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi vermiş, asgari ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına da dikkati çekmişti. Bu gelişmenin ardından asgari ücrette ve emekli maaşında iyileştirme olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı.
07.06.2022 22:53 - Son Güncelleme: 07.06.2022 22:56
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücrette iyileştirme olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere temmuz zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.