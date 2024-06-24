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Temmuzda SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %38 zam + çifte artış yolda! 10.000, 11.150, 12.500 TL alanlar...

Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenmek üzere geri sayım başladı. 3 Temmuz'da açıklanacak olan zam oranının yanı sıra, emeklilerin taban aylıkları da yeniden değerlendirilecek. Bu artışlar için enflasyon verileri esas alınacak ve uzmanlar, en az yüzde 25'lik bir artış beklentisi içindeler. Peki, temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, EYT'liler en düşük kaç TL maaş alacak? İşte konu hakkında son gelişmeler ve hesaplamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:54 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:54
Temmuzda SSK, Bağ-Kur, EYT’liye %38 zam + çifte artış yolda! 10.000, 11.150, 12.500 TL alanlar... 1

Emekliler için Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin detaylar netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam, ilk 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda şekillenecekken, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark ödenecek. Bu oranlar, 3 Temmuz'da kesinleşecek.

Temmuzda SSK, Bağ-Kur, EYT’liye %38 zam + çifte artış yolda! 10.000, 11.150, 12.500 TL alanlar... 2

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Artış için enflasyon verileri de dikkate alınacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25 seviyesinde bekleniyor. Eğer taban aylığa bu artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 12 bin 500 liraya çıkacak.

Temmuzda SSK, Bağ-Kur, EYT’liye %38 zam + çifte artış yolda! 10.000, 11.150, 12.500 TL alanlar... 3

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.52 olan Haziran ayı TÜFE tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 bekleniyor.

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