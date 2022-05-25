Temmuz’da memur ve emekliler çifte sevinç yaşayacak! Maaş+ Aile yardımı+ ikramiye! Zam ayında çocuklu, eşi çalışmayana 8.435 TL, 3 ayda 700,95 lira...

Temmuz'da memur ve emekliler çifte sevinç yaşayacak! Maaş+ Aile yardımı+ ikramiye! 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Böylelikle memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21 oldu. Buna göre aile yardımı dahil en düşük maaş 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aile yardımı olarak 770,61 lira veriliyordu. Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacak. Sendika üyesi memurlara da 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 lira olarak yatırılıyordu. Güncel hesaplamayla bu ödeme de 654,60 liraya çıkacak. İşte Temmuz zammında yeni gelişmeler...