20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları! Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı!

Ülkemizin en önemli iki bankası Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde devamlılığı olan olumsuz ekonomik gelişmeler karşısında mağdur olan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirildiğini açıkladı. İşte kamu bankaları tarafından düzenlenmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları