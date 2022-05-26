20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları! Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı!
Ziraat Bankası ve Halk Bankası, güncel ihtiyaç kredisi kampanyalarını yayınlayarak nakit ihtiyaçlarına destek vereceklerini açıkladı. Ziraat Bankası yeni dönemde artan nakit ihtiyaçları karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlara, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile destek vereceğini açıkladı.
26.05.2022 08:53 - Son Güncelleme: 26.05.2022 08:53
Ülkemizin en önemli iki bankası Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde devamlılığı olan olumsuz ekonomik gelişmeler karşısında mağdur olan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirildiğini açıkladı. İşte kamu bankaları tarafından düzenlenmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Ziraat Bankası yeni dönemde artan nakit ihtiyaçları karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlara, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile destek vereceğini açıkladı.