Şok kazanç tablosu ortaya çıktı! Maaşa 1.390 TL, ikramiyeye 50.150 TL zam! Memur emeklileri... 30 yıl hizmet süresi ile 3600 EK GÖSTERGE hesabı!

Son dakika 3600 ek gösterge haberi... 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsıyor? Kimin ek göstergesi ne kadar artacak? Yeni emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar olacak? soruları Mayıs'ın son günlerini yaşadığımız şu günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bir yandan da yeni gelişmeler duyurulmaya devam ediyor. Flaş 30 yıl hizmet süresi ile EK GÖSTERGE hesabı!