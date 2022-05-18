Temmuz'da enflasyon ayarıyla 1.247 TL artış yaşanacak! Asgari ücrete 5. 500 TL ara zam! Yeşil ışık yakıldı! Evli, 1,2,3 çocuklu asgari ücretliye...
Temmuz ayına az bir zaman kala asgari ücrete yapılması düşünülen zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ocak 20202'den itibaren geçerli olan asgari ücret 4. 253 TL zam yapılmıştı. Bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasında "Asgari ücrete 2. zam gelecek mi" sorusu yer alıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete zam hakkında önemli açıklamada bulundu. İşte son gelişmeler haberimizde!
Asgari ücrete zam mevzusu sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Hükümet kanadından asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor." ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 36'lık enflasyonda yüzde 51 oranında asgari ücrete artış yapılmıştı. 2022 Nisan ayı enflasyon rakamına göre ise yüzde 69'luk bir oran çıkıyor. Aradaki fark kadar ücret artışı yapılması halinde asgari ücretin 5 bin 500 TL olması bekleniyor. Peki, Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte detaylar!
PEŞ PEŞE DUYURDULAR
Aralık ayında 2022 yılı asgari ücret tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusu yanıtını arıyor. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu.
"BAKANLIKLARIMIZ ÇALIŞMALARI YAPIYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, katıldığı canlı yayında 'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.