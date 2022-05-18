Temmuz’da enflasyon ayarıyla 1.247 TL artış yaşanacak! Asgari ücrete 5. 500 TL ara zam! Yeşil ışık yakıldı! Evli, 1,2,3 çocuklu asgari ücretliye...

Asgari ücrete zam mevzusu sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Hükümet kanadından asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor." ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 36'lık enflasyonda yüzde 51 oranında asgari ücrete artış yapılmıştı. 2022 Nisan ayı enflasyon rakamına göre ise yüzde 69'luk bir oran çıkıyor. Aradaki fark kadar ücret artışı yapılması halinde asgari ücretin 5 bin 500 TL olması bekleniyor. Peki, Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte detaylar!