Para kazanmak isteyenler bu imkanı kaçırmayın! İstanbul'da elektrikli scooter tamircisine ihtiyaç var
Son yıllarda teknolojiyle birlikte mobilitenin gelişmesi yeni ihtiyaçları da doğurdu. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde elektrikli scooterların artması da bunun bir sonucu. Ancak elektrikli scooterlar tamirci açığını ortaya çıkardı. 4 bin 500 liradan 130 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satılan scooterlar için İstanbul'da az sayıda tamirci bulunuyor.
17.05.2022 11:32 - Son Güncelleme: 17.05.2022 11:42
Kullanışlı ve tasarruflu olması nedeniyle her geçen gün sayısı artan elektrikli scooterlar, tamirci ihtiyacını da beraberinde getirdi.
Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen elektrikli scooterların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Kentte, on binlerce elektrikli scooter aktif olarak kullanılırken, Türkiye'deki servis ağı henüz gelişmediği için piyasada az sayıda tamirci bulunuyor.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eyüpsultan'daki iş yerinde elektrikli scooter satışı ve tamiri yapan Yalçın Sepil, bu cihazlara olan talebin son yıllarda arttığını söyledi.
Scooter satın alan kullanıcının garanti süresi geçtikten sonra bozulan cihazı tamir ettirmekte zorlandığını belirten Sepil, "Bu problemi çözmek için kolları sıvadım.