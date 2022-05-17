Milyonlarca üretilip dünyaya satılıyor! Talebe yetişemiyorlar! Güzellikten tutun her şeye faydası var

"YURTDIŞINDAN DA YOĞUN TALEP VAR"

Firma yetkililerinden Mümin Gafurov'da, avcılık nedeniyle sülüğün neslinin tükenmeye başladığını belirterek, sonbahar ve bahar aylarında yılda iki kez olan sülük üretimini 12'aya yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.