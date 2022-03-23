Günde 100 lirayı gözden çıkaran hayalindeki araca kavuşacak! Vakıfbank'tan düşük faizli taşıt kredisi! 2. el araba fiyatları düşmese de olur!
Otomotiv pazarında hem küresel hem de ülke çapında çoğu problem görülmeye devam ediyor. Çip krizi, üretim ve tedarik gibi hatalar ile boğuşan sektör, Türkiye'de yüksek kur farkı, vergiler niçiniyle yüksek fiyatların görülmesine sebep oluyor. Sıfır km otomobil fiyatlarının bir hayli artmasının sonrasında ikinci el piyasalara yönelen çok sayıda vatandaş burada da çoğalan talep niçiniyle yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Yaşanan bu problemlerin çözümünde ise bankalar makul kredi seçenekleri ile destek olmaya çalışıyor. Vakıfbank'tan gelen taşıt kredisi hamlesi ise 2. el vasıta sahibi olmak isteyenlere destek olmayı hedefliyor. İşte ikinci piyasaları hareketlendirecek taşıt kredisi detayları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomobil piyasalarının canlandırılmasına yönelik kredi limitleri ve vadelerinde düzenlemeye gitmişti. Yapılan düzenleme sonrasında yüksek fiyatlar nedeniyle istenen düzeyde hareketlilik olmaması ise dikkat çektir. Vakıfbank ise avantajlı faiz oranları ile ikinci el araçlar için sunduğu taşıt kredisi ile araç satın almak isteyenlere destek olmaya devam ediyor.
👉Ayda 3.199 TL Taksitle 100 Bin Lira Taşıt Kredisi!
Vakıfbank sıfır km ve ikinci el araç satın almak isteyenlere cazip oranlarda kredi teklifleri sunuyor. 48 ay vade imkanı ile yararlanabileceğiniz kredi kapsamında ikinci el tüm marka araçlar için ayda 3.199,46 TL taksit ödeyerek 100 bin lira taşıt kredisi kullanmanız mümkündür.
Aylık düşük taksit ödeyerek dilediğiniz ikinci el araca sahip olmak için Vakıfbank, bütçeye uygun geri ödeme seçeneklerini de bir arada sunmaktadır.