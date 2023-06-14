Temmuz'da %83 zamla nihai tablo ortaya çıktı! Emekliye 10.250 TL, Memura 23.445 TL, Emekli Sandığı'na 18.889 TL çıplak maaş! 11.800, 12.000 TL alanlar...
Temmuz zammı için aramalar hız kazandı. Emekli ve memur aylıkları için dev zam geliyor. Yeni olası maaşlar için hesaplamalar da ortaya çıktı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Öte yandan gözler son veri için 3 Temmuz'a da çevrildi. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar zamlanacak? Temmuz'da kim, ne kadar alacak? İşte en yeni hesaplama tablosu haberimizde...
Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı yer alıyor ve ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte hesaplı tablo...
Haziran ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bayram öncesinde asgari ücret mesaisi hareketlenecekken, bayram sonrasında da emekli ve memur maaşları için yoğun gündem Türkiye'yi bekliyor olacak.
Yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin gözü temmuzda yapılacak maaş artışında. Zam için sayılı günler kalırken hükümet ilk adımı atmaya hazırlanıyor.