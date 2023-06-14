Temmuz’da %83 zamla nihai tablo ortaya çıktı! Emekliye 10.250 TL, Memura 23.445 TL, Emekli Sandığı’na 18.889 TL çıplak maaş! 11.800, 12.000 TL alanlar...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı yer alıyor ve ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte hesaplı tablo...