Temmuz zammıyla birlikte 5 bin 475 TL üstü maaş! İŞKUR ile 1.488 güvenlik görevlisi alınacak! Erkeklerde askerlik şartı! Başvurular...

İŞKUR aracılığı ile onlaraca şehirde özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere 1.488 güvenlik görevlisi alınacak. Alımlarda en az lise olma şartı aranırken, tüm başvuru detayları ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu iş arayanlara derman olmaya devam ediyor. Şirketlerine işçi, personel ve memur almak isteyenler İŞKUR'a başvuruyor. Bu noktada İŞKUR'a kayıtlı işsizler de bu ilanlara başvuru yapabiliyor. Son olarak güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımlandı. İşte başvurular hakkında bilgiler...