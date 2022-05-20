Temmuz zammıyla birlikte 5 bin 475 TL üstü maaş! İŞKUR ile 1.488 güvenlik görevlisi alınacak! Erkeklerde askerlik şartı! Başvurular...
İŞKUR ile 1.488 güvenlik görevlisi alınacak. Erkeklerde askerlik yapmış olma şartı aranıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs ayı için harekete geçti. Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına yenileri eklendi. Farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere kadın ve erkek adaylardan toplamda 1.488 kişi alınacak. İş arayanlara ilaç gibi gelecek. Temmuz zammıyla birlikte 5 bin 475 TL üstü maaş bekleniyor. Silahlı ve silahsız personeller alınacak. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...
İŞKUR aracılığı ile onlaraca şehirde özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere 1.488 güvenlik görevlisi alınacak. Alımlarda en az lise olma şartı aranırken, tüm başvuru detayları ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu iş arayanlara derman olmaya devam ediyor. Şirketlerine işçi, personel ve memur almak isteyenler İŞKUR'a başvuruyor. Bu noktada İŞKUR'a kayıtlı işsizler de bu ilanlara başvuru yapabiliyor. Son olarak güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımlandı. İşte başvurular hakkında bilgiler...
İŞKUR duyurdu. Özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Samsun, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve diğer bir çok ilde görevlendirmek üzere en az lise mezunu 1.488 personel istidamı yapılacak.
Başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. Bu kapsamda İŞKUR'a kayıt nasıl olunur sorusuna yanıt verdik.
İŞKUR Güvenlik Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
İlana girmede önce ilk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacakların öncelik İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. İlana başvuru aşamasında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor.