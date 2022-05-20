İŞKUR meslek edindirme kurslarında hangi bölümler var? Meslek öğrenirken para kazanma fırsatı! İŞKUR meslek eğitim kursları başvuru şartları...

Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aynı zamanda meslek edindirme kursları ile kişileri geliştiriyor ve kariyer hayatına hazırlıyor. Meslek öğrenirken para kazanma fırsatı veriyor ve başvuru yapmak isteyenler detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki İŞKUR meslek edindirme kurslarında hangi bölümler var? İŞKUR meslek eğitim kursları başvuru şartları nelerdir? Katılım sağlayanlar günlük cep harçlıklarını ne kadar olarak alabiliyor? İşte ayrıntılar!