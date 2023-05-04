+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...
Evde yakınına bakanlar için yeni bir müjde geldi. Yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlar ve destek ödemesi alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Peki şartlar kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
04.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:26
Evde bakım maaşı alanlar için yeni açıklama geldi. Türkiye'de yaşlı bakım sigortası uygulaması için harekete geçiliyor. Bu kapsamda evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar, sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Ayrıca bu kişilere evde bakım maaşı alanlar da eklenecek. Peki, sigorta şartları ne olacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.