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Haberler Ekonomi +5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

Evde yakınına bakanlar için yeni bir müjde geldi. Yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlar ve destek ödemesi alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Peki şartlar kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:26
+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

Evde bakım maaşı alanlar için yeni açıklama geldi. Türkiye'de yaşlı bakım sigortası uygulaması için harekete geçiliyor. Bu kapsamda evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar, sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Ayrıca bu kişilere evde bakım maaşı alanlar da eklenecek. Peki, sigorta şartları ne olacak? İşte merak edilenler haberimizde!

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+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

Yaşlılar, engelliler için sağlanan desteklere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek.

+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek.

+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

MEMUR ZAMMI GELECEK

Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı halen aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Bu tutar da önümüzdeki dönemde artırılacak.

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