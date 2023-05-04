+5.854 TL zamla ödemeler de değişecek! Evde bakım maaşı alana SİGORTA müjdesi! Evde yakınına bakan SGK kapsamına alınacak! Refah payıyla...

Evde bakım maaşı alanlar için yeni açıklama geldi. Türkiye'de yaşlı bakım sigortası uygulaması için harekete geçiliyor. Bu kapsamda evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar, sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Ayrıca bu kişilere evde bakım maaşı alanlar da eklenecek. Peki, sigorta şartları ne olacak? İşte merak edilenler haberimizde!