Temmuz zammında HESAPLI TABLO ortaya çıktı! Merkez Bankası anketiyle TÜİK 6 aylık enflasyon tahmini! Emekli ve memur maaşlarına rekor artış! 6 bin 27 lira...

Temmuz zammında HESAPLI TABLO ortaya çıktı! Merkez Bankası anketiyle TÜİK 6 aylık enflasyon tahmini geldi. Emekli ve memur maaşlarına rekor artış! 6 bin 27 liraya çıkacak. Yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı. Temmuz ayında yapılacak zam beklenirken bir yandan yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Tüm hesaplamalar yapıldı. Mayıs enflasyonu yüzde 3.97, Haziran enflasyonu yüzde 2.97 olarak tahmin edildi. 6 aylık enflasyon yüzde 41! Buna göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 32 liraya, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 6 bin 27 liraya yükselecek. İşte tüm hesaplamalar...