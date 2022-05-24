Temmuz zammında HESAPLI TABLO ortaya çıktı! Merkez Bankası anketiyle TÜİK 6 aylık enflasyon tahmini! Emekli ve memur maaşlarına rekor artış! 6 bin 27 lira...
TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Mayıs ve Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte toplamda 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu doğrultuda maaşlar yükselecek. Temmuz ayı zam ayı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Son dakika olarak da Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı hakkında detaylar geldi. İşte memur ve emekli zammında yeni gelişmeler...
Temmuz zammında HESAPLI TABLO ortaya çıktı! Merkez Bankası anketiyle TÜİK 6 aylık enflasyon tahmini geldi. Emekli ve memur maaşlarına rekor artış! 6 bin 27 liraya çıkacak. Yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı. Temmuz ayında yapılacak zam beklenirken bir yandan yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Tüm hesaplamalar yapıldı. Mayıs enflasyonu yüzde 3.97, Haziran enflasyonu yüzde 2.97 olarak tahmin edildi. 6 aylık enflasyon yüzde 41! Buna göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 32 liraya, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 6 bin 27 liraya yükselecek. İşte tüm hesaplamalar...
Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Tahminler son dakika olarak duyuruldu. 4 aylık enflasyon açıklanırken geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Temmuz zammı için gözler TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında. Merkez Bankası tarafından Piyasa Katılımcıları Anketi yapıldı. Anketle birlikte Temmuz zammı için ipuçları geldi.
Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyonuna çevrildi.