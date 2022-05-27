Temmuz zammı öncesinde 500, 625 ve 750 TL ek ödeme müjdesi! Son tarihi kaçırmadan hesaplarınızı doldurun! Emeklilere son dakika haberi verildi!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın Ek Ödeme Kampanyalarından Kimler Yararlanabilir?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan 500, 625 ve 750 TL ek ödeme fırsatı sunan ek ödeme kampanyalarından yararlanabilmek için maaş hesaplarının, promosyon ödemesi alınmak istenen bankaya taşınması için talimat verilmesi gerekmektedir.