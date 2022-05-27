Temmuz zammı öncesinde 500, 625 ve 750 TL ek ödeme müjdesi! Son tarihi kaçırmadan hesaplarınızı doldurun! Emeklilere son dakika haberi verildi!
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, bu sene itibari ile kendi bünyelerine dahil olmaya yönelik talimat vermeyi kabul eden emekli vatandaşlara, aldıkları maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda karşılıksız ödeme yapacaklarını duyurdu.
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası Emekli Ek Ödeme Kampanyası!
Ülkemizin 3 kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalamış oldukları maaş ödemeleri protokolünün güncellenmesinden sonra yeni bir promosyon kampanyası hazırlamak için kolları sıvadı.
Düzenlenen yeni promosyon kampanyası doğrultusunda emekli müşterilere ödenecek olan ek tutarlar şu şekilde belirlendi:
- Emekli maaşı tutarı 1.499 TL ve altı tutarlarda olan vatandaşlara ödenecek olan ek ödeme: 500 TL
- Emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan vatandaşlara ödenecek olan ek ödeme: 625 TL
- Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan vatandaşlara ödenecek olan ek ödeme: 750 TL
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın Ek Ödeme Kampanyalarından Kimler Yararlanabilir?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan 500, 625 ve 750 TL ek ödeme fırsatı sunan ek ödeme kampanyalarından yararlanabilmek için maaş hesaplarının, promosyon ödemesi alınmak istenen bankaya taşınması için talimat verilmesi gerekmektedir.