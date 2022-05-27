BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL’lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Türkiye'nin en güvenilir bankalarından olan ve kamu bankası olmasının verdiği imtiyaz ile avantajlı kampanyalar geliştirmeyi başaran Ziraat Bankası, mayıs ayı içerisinde geçerli olan iki ayrı market alışverişi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.