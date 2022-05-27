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Haberler Ekonomi BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL'lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL'lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Ziraat Bankası emekli müşterileri ve diğer bireysel müşterileri için iki farklı başlık altında alışveriş kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Hediye para ödüllü alışveriş kampanyalarının ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.

takvim.com.tr
27.05.2022 09:18 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:18
BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL’lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Türkiye'nin en güvenilir bankalarından olan ve kamu bankası olmasının verdiği imtiyaz ile avantajlı kampanyalar geliştirmeyi başaran Ziraat Bankası, mayıs ayı içerisinde geçerli olan iki ayrı market alışverişi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL’lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Ziraat Bankası'ndan Market Alışverişi Kampanyası 2022

Ziraat Bankası artan gıda ürünlerine karşın mevcut müşterisinin yanında yer aldı. Söz konusu desteğini, geliştirmiş olduğu market alışverişi kampanyası ile gösteren banka, kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL’lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan market alışverişi kampanyasının, tüm şarküteri, manav ve kasap alışveriş harcamaları için geçerli olduğu bilgisi kaydedildi.

BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL’lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Kampanyaya son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğunu belirten banka, 1500 TL'lik harcamalara 100 TL tutarında hediye para ödülü vereceğini bildirdi.

BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL’lik market alışverişi tanımladı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Almak için 4757’ye...

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Alışveriş Kampanyası 2022

Ziraat Bankası artan ürün fiyatlarına karşın mevcut emekli müşterisinin yanında yer aldığını duyurdu. Söz konusu duyurusunu geliştirmiş olduğu emeklilere özel alışveriş kampanyası ile desteklemiş olan banka, kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

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