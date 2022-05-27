Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Halk Bankası'ndan Kefilsiz, Belgesiz Hızlı Kredi Kampanyası!

Üç kamu bankasından biri olarak hizmetlerini sürdüren Halk Bankası, yeni dönemde hem emekli müşterileri hem de diğer müşterileri için birçok farklı kategori altında kampanyalar düzenledi.