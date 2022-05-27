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Haberler Ekonomi Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Döviz kurlarının ve altın piyasasının yukarı yönlü hareketlerinin hız kazandığı şu günlerde giderek nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara, Halk Bankası'ndan hızlı kredi duyurusu yapıldı.

takvim.com.tr
27.05.2022 09:24 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:24
Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Ülkemizin önemli ve köklü bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, kamu bankası olmasının avantajını yine kullandı. Nakit ihtiyaçlarına anında çözüm üreten hızlı kredi kampanyasını duyuran banka, düşük faiz karşılığında nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın yeni nakit kampanyasına ilişkin ayrıntılar

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Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Halk Bankası'ndan Kefilsiz, Belgesiz Hızlı Kredi Kampanyası!

Üç kamu bankasından biri olarak hizmetlerini sürdüren Halk Bankası, yeni dönemde hem emekli müşterileri hem de diğer müşterileri için birçok farklı kategori altında kampanyalar düzenledi.

Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Düzenlediği her kampanya ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran banka, gün ortasında nakdi biten ve düşük faizli kredi hizmeti arayışı içerisinde olan vatandaşlar için yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu.

Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Banka, yeni kampanyasını "hızlı kredi" ismi ile hizmete sunduğunu bildirdi.

Para yağacak! Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu!

Halk Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan hızlı kredi kampanyasının detaylarına göre kredi hizmetinin üst limitinin 10 bin TL, azami vade sayısının 36 ay ve başlangıç faiz oranının yüzde 1,71 olduğu öğrenildi.

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