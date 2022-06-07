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Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını dört gözle bekliyor. Temmuz ayındaki zamlar sadece memur ve emekliyi etkilemeyecek. Dul ve yetim maaşları da artacak. Öte yandan evlilik ödeneği de yükselecek. İşte detaylar...

07.06.2022 08:56 - Son Güncelleme: 07.06.2022 08:56
Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Son dakika haberi: SGK, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor.

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Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ- Kurlular da yararlanabiliyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.

Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

AYLIĞIN 24 KATI DESTEK

SSK ve Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alabiliyor. Buna göre, 2 bin lira alan 48 bin lira evlenme ödeneği imkânına sahip olabiliyor.

Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alanlar aylığın 12 katı üzerinden evlenme ödeneği hesaplanıyor. Emekli Sandığı'ndan 2 bin lira yetim aylığı ödemesi 24 bin lira olur. Evlenme ödeneği yetim aylığının yattığı hesaba yatırılıyor.

Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Sabah'ta yer alan habere göre, Evlenme ödeneğinden sadece Emekli Sandığı, SSK'dan değil Bağ- Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor. Evlilik parası anne ya da babadan alınan gelir, aylığın iki yılık toplamının peşin ödenmesi anlamına geliyor.

Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Dul olup yeniden evlenenler ise ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor.

Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek

Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor.

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