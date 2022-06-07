Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak! Devletten 48 bin lira ödenek! Memur ve emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim maaşları da yükselecek
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını dört gözle bekliyor. Temmuz ayındaki zamlar sadece memur ve emekliyi etkilemeyecek. Dul ve yetim maaşları da artacak. Öte yandan evlilik ödeneği de yükselecek. İşte detaylar...
07.06.2022 08:56 - Son Güncelleme: 07.06.2022 08:56
Son dakika haberi: SGK, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor.