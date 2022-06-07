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Haberler Ekonomi Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...

Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran yüz binlerce vatandaşı sevindirecek olan alım ilanını yayınladı. Bakanlık, değişik kadrolar amacıyla personele gereksinimi olduğunu bildirdi. İşte İçişleri Bakanlığı'nın personel alımı ilanına dair ayrıntılar

takvim.com.tr
07.06.2022 09:24 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:24
Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...

İçişleri Bakanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı. Bakanlık alımların uygulanacağı boş kadroları ve istihdam edilecek olan personellerin sağlamaları gereken şartları yayınladı.

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Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı İlanını Yayınladı!
Eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıkan İçişleri Bakanlığı, çoğu değişik kadro amacıyla alım uygulanacağını ve 2022 kadrolarında toplamda 3546 personelin istihdam edileceğini duyurdu.
Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan duyuruda alımların uygulanacağı iller tek tek belirtilmiş olup, personel istihdamlarının gerçekleştirileceği boş kadrolar şu şekilde belirlenmiştir:

Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...

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Kamu kurumundan personel alımı ilanı: 3546 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar! En az 8.000 TL maaş...
İçişleri Bakanlığı'nın Personel Alımı İlanına Kimler Başvuru Yapabilir?
İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan 3546 kişilik personel alımının uygulanacağı kamu ilanına, kimlerin müracaat yapabileceği belli oldu. İçişleri Bakanlığı, yayınlamış bulunduğu alım ilanında aday müracaatlarının geçerli olabilmesi amacıyla sağlanması gereken müracaat kriterlerini şu şekilde belirledi:
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