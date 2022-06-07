1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?
7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi? Sorusu araç sürücüleri tarafından araştırılmaya başlandı. Cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Peki, 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? İşte detaylar!
Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve yeni akaryakıt fiyatları hakkında iddialar konuşuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde sürücülerin güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,46 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Peki, 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL