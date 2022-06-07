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Haberler Ekonomi 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi? Sorusu araç sürücüleri tarafından araştırılmaya başlandı. Cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Peki, 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? İşte detaylar!

takvim.com.tr
07.06.2022 11:06 - Son Güncelleme: 07.06.2022 11:06
1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve yeni akaryakıt fiyatları hakkında iddialar konuşuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde sürücülerin güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,46 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Peki, 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

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1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; Motorine 1 lira 40 kuruş,8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere; Benzine 1 lira 20 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

İşte güncel rakamlar…

1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL

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