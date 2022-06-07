1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Yeni zam sinyali! Opet, Shell, PO GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 7 Haziran motorine 1 lira 60 kuruş zam mı geldi?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; Motorine 1 lira 40 kuruş,8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere; Benzine 1 lira 20 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.