Temmuz zamlı emekli maaşları %4 ek ödeme hesaba yatıyor! SSK, Bağkur, 4C, Emekli Sandığı, Esnaf taban 3.500 TL, tavan 11.843 TL maaş farkı alacak! TEmekli tahsis numarası sonu 9,7,5 olanlar...

Milyonlarca emeklinin gündeminde zamlı maaşların yatacağı tarih yer alıyor. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Temmuz ayının başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli oldu. Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Temmuz 2022 zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte son dakika haberinin detayları!