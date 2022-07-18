Temmuz zamlı emekli maaşları %4 ek ödeme hesaba yatıyor! SSK, Bağkur, 4C, Emekli Sandığı, Esnaf taban 3.500 TL, tavan 11.843 TL maaş farkı alacak! TEmekli tahsis numarası sonu 9,7,5 olanlar...
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı netleşti. Memurların hemen ardından emekliler de zamlı maaşlarını almaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklilerine yapılacak. En düşük 3.500 TL hesaplara yatacak. Bu ay yapılan zamla birlikte memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 42.35 zam yapıldı. Maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. Ek ödemeler emeklilerin net maaşı üzerinden yapılıyor. İşte Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme takvimi 2022!
18.07.2022 11:04 - Son Güncelleme: 18.07.2022 11:05
Milyonlarca emeklinin gündeminde zamlı maaşların yatacağı tarih yer alıyor. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Temmuz ayının başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli oldu. Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Temmuz 2022 zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte son dakika haberinin detayları!