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Haberler Ekonomi Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Temmuz ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de arttı. Maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. Ek ödemeler emeklilerin net maaşı üzerinden yapılıyor. Net maaş e-devletten kolayca görülebiliyor.

17.07.2022 07:11 - Son Güncelleme: 17.07.2022 07:13
Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Milyonlarca emekli için Temmuz zam ayı oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ilk 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artırılırken, taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

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Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Memur emeklilerine de yüzde 7 toplu sözleşme artışı ve yüzde 34.69 enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 41.69 zam yansıtıldı.

Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü kadar oluyor.

Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Çok düşük maaşlarda ise ek ödeme yüzde 5 (Yaklaşık 3 bin 128 liranın altı) olarak hesaplanıyor. Yani emeklilerin aylıklarının yüzde 4'ü- 5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor.

Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama

Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor.

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