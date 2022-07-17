Bu ay maaşla ödenecek: Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte o hesaplama
Temmuz ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de arttı. Maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. Ek ödemeler emeklilerin net maaşı üzerinden yapılıyor. Net maaş e-devletten kolayca görülebiliyor.
17.07.2022 07:11 - Son Güncelleme: 17.07.2022 07:13
Memur emeklilerine de yüzde 7 toplu sözleşme artışı ve yüzde 34.69 enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 41.69 zam yansıtıldı.