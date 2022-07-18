52, 54, 56, 58 yaşında maaş alın! Sihirli rakamlar: 3.600 ve 5.400! 10 -15 yıl erken emeklilik! Eylül 1999'dan önce (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara emeklilik hesabı!
Emeklilikte 3.600 ve 5.400 rakamları sihirli. Birisi SSK'lılar için geçerli, diğeriyse Bağkur ve memurlar için. 3.600 rakamı emeklilik için çok kritik bir süreyi ifade ediyor. Erken emeklilik için en önemli formüllerden birisi 15 yıl 3.600 gün... Bu kapsamda daha az çalışarak emekli olabilirsiniz. Bu tür emeklilik için 3.600 rakamı öne çıkıyor. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte kritik formüller ve örnekler haberimizde!
18.07.2022 11:07 - Son Güncelleme: 18.07.2022 11:07
Erken emeklilik için 3.600 rakamı büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek için yaş şartını yerine getirmeyi bekliyor. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları bulunuyor. Haberimizde bahsedeceğimiz formülde erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Peki, ne zaman emekli olunur? İşte merak edilenler!
İŞE GİRİŞ TARİHİ
Detaylara geçmeden önce hemen bir şartı daha işin başında söyleyelim. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer bu tarihten önce bir işyerine girmiş ve SSK'lı olmuşsanız arkanıza yaslanın ve sizi erken emekli edecek formülü okumaya devam edin.