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Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, mutluluğun ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Türkiye'de ise bayram coşkusunu artıran bir diğer önemli detay da bayram ikramiyeleridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Emeklilerin, dul ve yetimlerin de içinde bulunduğu geniş bir kesimi kapsayan bayram ikramiyesi ödemeleri, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için planlanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri başlamış, bu defa da Kurban Bayramı ikramiyesi için süreç başladı.