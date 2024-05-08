Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş için sevinçli bir haber duyuruldu: yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilmesi planlanıyor. Bu ikramiye, özellikle yeni emekli olanlar ve sosyal güvenlik kapsamındaki dul ile yetimler için önemli bir maddi destek olarak öne çıkıyor. Bu yılki ödeme, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların bayram hazırlıklarını daha rahat bir şekilde yapabilmeleri için tasarlanmış durumda.
Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, mutluluğun ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Türkiye'de ise bayram coşkusunu artıran bir diğer önemli detay da bayram ikramiyeleridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Emeklilerin, dul ve yetimlerin de içinde bulunduğu geniş bir kesimi kapsayan bayram ikramiyesi ödemeleri, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için planlanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri başlamış, bu defa da Kurban Bayramı ikramiyesi için süreç başladı.
Milyonlara bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp, Ramazan Bayramı ödemesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de yaklaşık 1 ay sonra verilecek Bu ödemelerden aylık başvurusu yapmaya hazırlanan emekliler, dul ve yetimler de yararlanacak. Ancak başvuru süresine dikkat etmek gerekecek. İşte tüm detaylarıyla bayram ikramiyesi...
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.