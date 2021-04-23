RAMAZAN İMSAKİYE
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Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı belli oluyor. SSK SGK Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak. Böylelikle emekli zammı belli oluyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur Temmuz zamları ne kadar olacak?

23.04.2021 11:23 - Son Güncelleme: 23.04.2021 11:24
Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı zammı açıklanıyor. Temmuz zamları belli oldu. Her yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında emeklilere yılda iki kez zam yapılıyor. Tahminlere göre emeklilere 490 TL'ye varan zam yapılabilir. En yüksek aylık ise 7 bin 419 liraya çıkacak. Peki, Temmuz ayı SSK, SGK, Bağ-Kur emekli zamları ne kadar olacak?

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Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 çıktı. Zam oranının belli olması için 3 veri kaldı.

Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

Temmuz'da maaşları 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak.

Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 490 liraya varan artış yaşanacak.