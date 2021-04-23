Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı zammı açıklanıyor. Temmuz zamları belli oldu. Her yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında emeklilere yılda iki kez zam yapılıyor. Tahminlere göre emeklilere 490 TL'ye varan zam yapılabilir. En yüksek aylık ise 7 bin 419 liraya çıkacak. Peki, Temmuz ayı SSK, SGK, Bağ-Kur emekli zamları ne kadar olacak?