Temmuz zamları belli oldu! SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber! En yüksek 7.419 TL olacak!
Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı belli oluyor. SSK SGK Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak. Böylelikle emekli zammı belli oluyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur Temmuz zamları ne kadar olacak?
23.04.2021 11:23
- Son Güncelleme: 23.04.2021 11:24
SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı zammı açıklanıyor. Temmuz zamları belli oldu. Her yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında emeklilere yılda iki kez zam yapılıyor. Tahminlere göre emeklilere 490 TL'ye varan zam yapılabilir. En yüksek aylık ise 7 bin 419 liraya çıkacak. Peki, Temmuz ayı SSK, SGK, Bağ-Kur emekli zamları ne kadar olacak?