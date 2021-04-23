Son dakika haberi: Arabası olan milyonlar için geçerli! Bu saatten sonra resmen değişti, artık...
Son dakika haberi: Egzoz emisyonu araçlarda kullanılan yakıtın yanmasıyla oluşan ve havaya yayılan kimyasalların yarattığı hava kirliliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık, EGEDES uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, kağıt tüketiminin azaltılması, hizmet sürecinin hızlandırılması ile bürokrasinin azaltılması ve egzoz emisyon ölçüm işlemlerindeki etkinliğin artırılması amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.
Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı. Resmen yürürlüğe girdi o zorunluluk kaldırıldı. E-devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Artık araçların durdurulmasına gerek kalmayacak, fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Belge bulundurma zorunluluğu kalkacak. Sonuçlar araç sahibinin telefonuna SMS ile bildirilecek. Egzoz emisyon denetimleri ile ilgili açıklama yapıldı. Egzoz emisyon denetimleri, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.
KISA MESAJ GÖNDERİLECEK, E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLECEK
Ölçüm raporu, egzoz emisyon ölçüm sonucunda araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, ayrıca araç sahipleri ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede yıllık 10 milyon adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak.
YENİDEN DÜZENLENDİ
Araç denetimlerine ilave olarak ölçüm istasyonlarının denetimleri ile ilgili hususlar da yeniden düzenlendi. İstasyonlarda yürütülen egzoz emisyon ölçüm işlemlerinin usul ve esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler hayata geçirildi.