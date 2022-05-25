Temmuz müjdesi geldi! 2. artış milyonlara mutluluk rüzgarı estirecek! Yükü devlet alacak, ek zam gelecek! Asgari ücret zammında 1.000 TL prim formülü!

Yani yapılacak emekliye, memura, kamu işçisine Temmuz artışlarının oranı belli olacak. O zaman bir değerlendirme yapıldığı zaman işte özel sektörde çalışan işçilerin asgari ücrete de bir ara zam yapılıp yapılmayacağı değerlendirilmesi gerekiyor ama tabii şimdi enflasyon oranı kadar emekliye zam yapılıyor memura toplu sözleşme artı enflasyon farkı yapılıyor bir de onlar için bir ek zam gündeme gelmişti o da yine Temmuz'un 4'ündeki enflasyonla ortaya çıkacak. Ki yasa çıkması gerekiyor Temmuz ayı içinde.