BES’te yeni dönem! Yüzde 30 devlet katkısı, QR kod ile para gönderme…
Milyonlarca kişi BES sistemini kullanırken yeni giriş yapmak isteyenler de merak ettikleri konuları araştırıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ni kullanan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yenilikler yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de QR kod ile para gönderme. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, " Vatandaşımızın düğün ve doğum günü gibi özel günlerde taktığı altınların yerine BES fonlarına para göndermesini ve katkı yapmasını sağlayan bir sistem olacak. QR kod okutularak para gönderilebilecek. Çalışmayı bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Gönderilen paraya da yüzde 30 devlet katkısı olacak." diye konuştu.
Zaman, "2021 itibarıyla sektörden bankacılıktan sonra sigorta yüzde 4.2 pay alıyor. Yüzde 39.3 büyümelerin olduğunu görüyoruz. Aktif büyüklüğü Bireysel Emeklilik sistemi'nde (BES) Mayıs 2022 itibarıyla 300 milyar lira seviyelerine yaklaştı. Yılın başında BES katılımcılarına verilen desteğin yüzde 30'a çıkması da bu gelişimi perçinlemiş oldu" diye konuştu.
BES HEDİYE KARTI SEÇENEĞİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Zirvede konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy ise özel günlerde altın gibi BES hediye edilmesi konusunda çalışmalar başlattıklarını belirtti.
Ersoy, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Kişiler hediye olarak yakınlarına özel günlerinde altın gibi geleneksel hediyeler vermek yerine bireysel emeklilik hesaplarına ek katkı payı hediye etmek istiyorlar. Bu talebi karşılamak için 'BES Hediye Kartı' veya 'Hediye Sertifikası' çalışmalarına başladık.
Ayrıca, BES'te hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir takım tedbirler alarak, bu amaca hizmet edecek çalışmalarımızı duyuracağız." Yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, "Vatandaşımızın düğün ve doğum günü gibi özel günlerde taktığı altınların yerine BES fonlarına para göndermesini ve katkı yapmasını sağlayan bir sistem olacak.