BES’te yeni dönem! Yüzde 30 devlet katkısı, QR kod ile para gönderme…

Ayrıca, BES'te hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir takım tedbirler alarak, bu amaca hizmet edecek çalışmalarımızı duyuracağız." Yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, "Vatandaşımızın düğün ve doğum günü gibi özel günlerde taktığı altınların yerine BES fonlarına para göndermesini ve katkı yapmasını sağlayan bir sistem olacak.