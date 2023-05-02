Temmuz maaşları için 7 ŞABLON! %21.43 ek zamlı... 10.280, 11.058, 12.500 TL! Mayıs 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun süredir beklenen yeni asgari ücret zammıyla ilgili açıklama yaptı. Asgari ücret zammının yanı sıra, Bakan Bilgin, engelli vatandaşların istihdamını artırmak için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Engelli istihdamında, yasal zorunluluğun üzerinde bir oran hedeflendiği belirtildi. Yeni asgari ücret zammının, milyonlarca çalışanı ilgilendirdiği ve hayat şartlarını belirleyen önemli bir faktör olduğu düşünülüyor. Ayrıca, kamu işçilerine yapılacak toplu zam ve ara zam da, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor.
02.05.2023 09:51 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:51
Yeni asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca çalışan Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs 2023 günü vereceği müjdeyi bekliyor. Bu nedenle asgari ücret zammı hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle attığı mesajda asgari ücrete ara zam açıklamasında bulundu. 10.280, 11.058, 12.500 TL gibi tutarların yer aldığı masada enflasyon oranlarına ve refah payına dikkat edilerek hesaplamalar yapılıyor. İşte uzmanlar tarafından yapılan yeni zamlı asgari ücret hesabı ve Bakan Bilgin'in açıklaması...