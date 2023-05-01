3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu! KAPSAM NETLEŞTİ! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Yeni maaşlarda net fark...
3600 ek gösterge son durum merak ediliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası 3600 ek gösterge hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede yeni maaşlar nasıl olacak? İşte detaylar...
01.05.2023 13:10 - Son Güncelleme: 01.05.2023 13:10
Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama sonrası 3600 ek gösterge hakkında detaylar aratılıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
BAKAN BİLGİN DUYURDU: "KANUN TEKLİFİMİZ HAZIR"
Bakan Bilgin ayrıca, 3600 ek göstergeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilgin "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.