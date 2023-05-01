3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu! KAPSAM NETLEŞTİ! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Yeni maaşlarda net fark...

BAKAN BİLGİN DUYURDU: "KANUN TEKLİFİMİZ HAZIR"

Bakan Bilgin ayrıca, 3600 ek göstergeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilgin "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.