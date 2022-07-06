Temmuz maaşları en az 4.197 TL - 6.078 TL oldu! SSK, Bağkur, 4C, esnafa %42.35, memura %41.69 ZAM! Sırada EYT, sözleşmeliler var!
Memurların ve emeklilerin 2022 Temmuz zammı kesinleşti. Yüzde 34.69 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme artışıyla memur maaş katsayısındaki artış yüzde 41.69'a kadar ulaştı. Bu artış yaşlıdan engelliye, yakınına bakandan hasta ve çocuklara kadar milyonların gelirine yansıyacak. İşte emekli memur Temmuz maaş tablosu!
06.07.2022 10:24 - Son Güncelleme: 06.07.2022 10:47
Emekli ve memurları sevindiren haber geldi. Yakşaık 14 milyon emeklinin Temmuz artışı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42.35, memur emeklileri yüzde 41.69 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükseltilirken, esnaf emeklisinde 4 bin 197, memur emeklisinde 6 bin 78 liraya ulaştı. Şimdi sırada 500 bin sözleşmeli ve EYT meselesi var. Haberimizden tek tek maaş hesabına ulaşabilirsiniz. Ocak' ayında en düşük aylık 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liraya çıkmış, ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. İşte emekli memur Temmuz maaş tablosu!