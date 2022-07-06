180 ay vadeli 89 m2 3+1 daireler! TOKİ’den 1.769 TL taksitle ev sahibi olun! Günde 60 TL ödeyerek ev almak hayal değil gerçek!

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin açık artırma ile satışa çıkardığı daireleri kaçırmamak için sık sık araştırmalar yapıyor. Temmuz ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ'nin yeni güncel gayrimenkul satış ilanları gündemde yer alıyor. Beklenen duyuru yapıldı ve TOKİ tarafından yayınlandı. Ucuza sıfır konut satışları başladı. 1. 769 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler 424 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. İşte 2022 Temmuz ayında TOKİ fırsat ilanları!