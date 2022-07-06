4A 4B 4C SSK Bağkurlular bugün bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Emekliye 5.000 TL ödeme bayramdan önce yapılacak! Maaşı 2.500, 3.000, 4.000 TL olanlar...

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli