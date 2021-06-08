Vav TV İzle

Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar…

08.06.2021 19:21 - Son Güncelleme: 08.06.2021 19:21
Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaş az bir zaman kala Temmuz'da ne kadar zamla maaş alacaklarını merak ederek araştırır oldu. 2021 yılı için 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Peki en düşük Bağ- Kur ve SSK memur emekli maaşı ne kadar?

Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Mayıs ayı için yüzde 0,98 olarak açıklanan enflasyon, yılık ilk 5 ayında yüzde 6,39 olarak kaydedildi.

Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

YÜZDE 7 CİVARI OLMASI BEKLENİYOR

6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan memur ve emeklilerin alacağı zam miktarının yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Emeklilere bunun dışında bin 100 TL de bayram ikramiyesi ödenecek.

Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

İlk 5 aylık verilere bakıldığında Bağ-Kur ve SSK emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oranı belirlendi.