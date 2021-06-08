Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?
Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar…
Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar…
Temmuz emekli zammı belli oldu mu? Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaş az bir zaman kala Temmuz'da ne kadar zamla maaş alacaklarını merak ederek araştırır oldu. 2021 yılı için 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Peki en düşük Bağ- Kur ve SSK memur emekli maaşı ne kadar?