5 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi! İhtiyaç kredisi almak isteyenler dikkat! Başvurmak için acele edin!

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING'li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.