5 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi! İhtiyaç kredisi almak isteyenler dikkat! Başvurmak için acele edin!
Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar kampanya düzenlemeye devam ediyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlara da müjdeli haber geldi. ING Türkiye'den yapılan duyuruya göre, 5 bin TL'ye kadar kredilerde sıfır faiz olacak. Ancak bu kampanyadan faydalanmak için kısa bir süreniz bulunuyor. Bu nedenle kredi çekmek isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. İşte, 5 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi alma yolları!
Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını bankalardan ihtiyaç kredisi çekerek giderebiliyor. Kredilerde belirli bir oranda faiz oranı uygulanıyor. Bu faiz oranları bankalardan bankalara değişiklik gösteriyor. ING Türkiye'nin geliştirdiği kampanya kapsamında, yeni ING'li olanlar 5 bin TL'ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor. Haberimizden, 5 bin TL sıfır faizli krediyi alma yollarını öğrenebilirsiniz.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING'li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.