Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? 10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları
Kur korumalı TL mevduat hesapları ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrultusundan ödemeler yapılmaya başlandığı açıklanmıştı. 21 Aralık 2021'de itibaren uygulanmaya başlayan KKM hesaplarında birikimi olanlar ise ciddi bir kâr elde etti. Döviz ve altından kur korumalı mevduat hesabına dönüşen rakamın ise 591 milyar lira bulunduğu açıklanmıştı. 3 aylık vade tercihinde tespit edilen hesap sahipleri amacıyla ilk ödemeler geçen zamanlarda yapıldı. Peki, 3 ay evvel KKM hesabında TL'si olan ne kadar kazandı? İşte en karlı mevduat hesapları ve KKM getirisi hesaplama
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için ilk vade süresinin dolduğu ve ödemelerin yapılmaya başladığı açıklanmıştı. İlk ödemeler üç aylık hesap tercihinde bulunanlar için gerçekleştirildi. 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tarafından TL tasarruflarının KKM'de değerlendirildiği aktarılıyor.
👉Kur Korumalı Mevduat Hesabı Ne Kadar Kazandırdı?
Kur korumalı mevduat hesaplarında ilk ödemelerin yapılmasının ardından birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler ne kadar kazanç elde edeceklerini araştırmaya başladılar.
3 aylık sürenin sonunda yapılan ödemeler birçok kişinin ciddi bir kâr elde etmesini sağladı. Uygulamanın başladığı hafta itibariyle TCMB'nin açıkladığı dolar/TL kuru 11 lira seviyelerinde yer alıyordu.