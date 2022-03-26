Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? 10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için ilk vade süresinin dolduğu ve ödemelerin yapılmaya başladığı açıklanmıştı. İlk ödemeler üç aylık hesap tercihinde bulunanlar için gerçekleştirildi. 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tarafından TL tasarruflarının KKM'de değerlendirildiği aktarılıyor.