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Haberler Ekonomi 📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Son günlerde alışveriş konusunda en çok konuşulanlar arasında ayçiçek yağı fiyatları yer alıyor ve marketlerde ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. 3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL'den satışta, alışveriş çantaları dolacak. Hangi marketlerde hangi markalardan kaç litre ayçiçek yağının ne kadardan satışa sunulduğunu inceleyerek karşılaştırma yapmak isteyen tüm illerden vatandailar için haberimizde paylaştık. BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili 2022 Mart ayı bilgilerini bulabilirsiniz.

25.03.2022 13:43 - Son Güncelleme: 25.03.2022 13:44
📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Marketlerde farklı markaların ayçiçek yağı satılıyor ve litresine göre de fiyatları değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda en dikkat çeken konulardan biri oluyor ve karşılaştırma yaparak bütçesine en uygun seçeneği tercih etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırıyor. 3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL'den satışa sunuluyor ve alışveriş çantaları stok yapmak isteyenler için dolup taşacak. BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

ŞOK ayçiçek yağı fiyatları

📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

A101 Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L
146,90 TL

📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

A101 Ayçiçek Yağı 1 L Komili
47,90 TL

📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

A101 Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
47,90 TL
Online, Mağaza ve A101 Kapıda

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