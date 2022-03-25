📣3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL’den satışta! Alışveriş çantaları dolacak! 👉BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Marketlerde farklı markaların ayçiçek yağı satılıyor ve litresine göre de fiyatları değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda en dikkat çeken konulardan biri oluyor ve karşılaştırma yaparak bütçesine en uygun seçeneği tercih etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırıyor. 3 litre ayçiçek yağı 99,90 TL'den satışa sunuluyor ve alışveriş çantaları stok yapmak isteyenler için dolup taşacak. BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.