Kıvılcım çıkardı infilak edecek! Bankalarda pik yapıp rekora koşuyor! 34 günlük 17.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Kıvılcım çıkardı infilak edecek! Bankalarda pik yapıp rekora koşuyor. Çalıştığı maaşından kazandıklarını bütçesinden kısarak para birikimi yapan pek çok işi mevcut birikimini değerlenirmek üzere yollar arıyor. Bu yöntemler arasında şüphesiz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride çeşitli harcamalar yapmak için ya da yatırım yapmak üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu konu hakkında pek çok hesaplama yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki her ay bankalar tarafından müşterilerine sunulan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu konuda birbiriyle yarışını sürdürüyor.