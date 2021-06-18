Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın cebini ilgilendiren zamların detayları ortaya çıktı. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarıyla emeklilerin bütçeleri rahatlayacak. Bu zamlardan emekliler faydalandığı gibi, evde bakım maaşı, yaşlılık parası, engelli maaşı gibi ödemeler alanlar da faydalanabilecek. Net maaş zammı Temmuz ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Peki; Temmuz ayında kim ne kadar maaş alacak? 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken, gelecek ayın enflasyonuyla bu miktar daha da artabilecek.