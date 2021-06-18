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Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

Milyonlarca kişi gözünü Temmuz maaşlarına çevirmiş durumda! Her yıl hem Ocak hem de Temmuz ayında emeklilere zam yapılıyor. Emeklilerin yanı sıra bu maaşlardan, evde bakım, yaşlı, engelli maaşı alanlar da faydalanabiliyor. Maaş zamlarında en önemli gösterge enflasyon verisi oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,39 zam garanti. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte bu miktar daha da artacak. Ancak Temmuz'da enflasyonun sıfır çıkması ihtimaliyle bile emeklilerin maaşlarına zam farkı yansıyacak. Peki; hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte maaş miktarına göre Temmuz ayı zamları!

18.06.2021 15:01 - Son Güncelleme: 18.06.2021 15:01
Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın cebini ilgilendiren zamların detayları ortaya çıktı. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarıyla emeklilerin bütçeleri rahatlayacak. Bu zamlardan emekliler faydalandığı gibi, evde bakım maaşı, yaşlılık parası, engelli maaşı gibi ödemeler alanlar da faydalanabilecek. Net maaş zammı Temmuz ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Peki; Temmuz ayında kim ne kadar maaş alacak? 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken, gelecek ayın enflasyonuyla bu miktar daha da artabilecek.

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Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ayın 3'ünde belli oluyor. Bu yıl 3 Temmuz'un cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

Memur ve emekliler tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021'in ilk 5 aylık döneminde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Haziranın tamamlanmasıyla birlikte temmuz ayı içerisinde yılın ilk yarısının enflasyon oranları da paylaşılacak.

Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

5 Temmuz 2021'de açıklanması beklenen enflasyon oranlarıyla beraber memur ve emekliye yapılacak olan zam oranı da hesaplanmış olacak.

Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Yüzde 6,39 zam garanti! Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.