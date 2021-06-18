Ev hanımlarına SGK’dan emeklilik hakkı! Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? 2021 şartlar ve başvuru detayları…
Ev hanımlarına SGK'dan emeklilik hakkı gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin hayali hiç şüphesiz ki emekli olmak ve refah bir hayat yaşamaktır. Çalışmayan, işsiz kadınlar da SGK üzerinden emekli olma şansını elde ediyor tabii bunun için belli başlı şartları taşıyabiliyor olmaları gerekiyor. Peki Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? SGK mevzuatına göre emin bir oranda prim ödemesi yapan, gün koşulunu sağlayan ve yaş haddine erişen vatandaşlar bu imkandan yararşanabiliyor. 2021 yılı ev hanımlarına emeklilik ile ilgili şartlar ve başvuru detayları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Ev hanımlarına SGK'dan emeklilik hakkı gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin hayali hiç şüphesiz ki emekli olmak ve refah bir hayat yaşamaktır. Çalışmayan, işsiz kadınlar da SGK üzerinden emekli olma şansını elde ediyor tabii bunun için belli başlı şartları taşıyabiliyor olmaları gerekiyor. Peki Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? SGK mevzuatına göre emin bir oranda prim ödemesi yapan, gün koşulunu sağlayan ve yaş haddine erişen vatandaşlar bu imkandan yararşanabiliyor. 2021 yılı ev hanımlarına emeklilik ile ilgili şartlar ve başvuru detayları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Ev hanımlarına SGK'dan emeklilik hakkının nasıl elde edilir? Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Özellikle 25 yıl evli kalanlara emeklilik hakkı iddiaları gündemde büyük bir merak yarattı. Peki bunun gerçekliği var mı? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmayan ev hanımlarına da emekli olma şansını veriyor fakat bunun için belli başlı şartların karşılanmış olması gerekiyor. İşte detaylar…
25 YIL EVLİ KALANLARA EMEKLİLİK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialarda eski tarihli bu kanun teklifinde yer alan maddeler, emeklilik şartı gibi aktarılıyor. Öyle ki bu maddelerde; Emekli edilecek ev hanımlarının en az 25 resmi nikahlı evli olmaları gerektiği bu kapsamda 2020 yılı için 1995 yılı veya öncesinden evlenmiş olması gerektiği bildirildi. Bir diğer koşul olarak kadınların belirli bir yaş üzerinde olmaları gerektiği yönünde şart olduğu ifade ediliyor.
Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyor.
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.