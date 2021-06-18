Oranlar değişti! Altın alıp-satacaklara uyarı! 22-24 ayar bilezik, canlı ata, cumhuriyet altını fiyatları

Altın alıp-satacaklara uyarı verildi. Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz kararları sonrası altın maliyetleri ile alakalı son dakika gelişmeleri yaşandı. Maliyetlerdeki hareketlilik ve yarıyıllık grafikler, yatırımcılar ya da sadece altın alış ve satışı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Haberimizde, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram, 22 Ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları sayfamızda yer alıyor.

18.06.2021 16:19 - Son Güncelleme: 18.06.2021 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





