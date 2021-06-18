Oranlar değişti! Altın alıp-satacaklara uyarı! 22-24 ayar bilezik, canlı ata, cumhuriyet altını fiyatları
Altın alıp-satacaklara uyarı verildi. Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz kararları sonrası altın maliyetleri ile alakalı son dakika gelişmeleri yaşandı. Maliyetlerdeki hareketlilik ve yarıyıllık grafikler, yatırımcılar ya da sadece altın alış ve satışı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Haberimizde, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram, 22 Ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları sayfamızda yer alıyor.
Altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken aktüel maliyet seviyeleri dikkat topluyor. Altın piyasasından haberdar olmak için bu haberimizin ayrıntılarına göz atabilirsiniz. Altın yatırımcısı yükselen altın maliyetleri karşısında büyük şok yaşadı. Maliyetlerde doruk yolu gözükürken altın yatırımı yapmak isteyenler de araştırmalarına devam ediyor. Altın almalı mı yoksa satmalı mı sorusu yatırımcının gündeminde en önemli madde olarak öne çıkıyor. Gram altın fiyatındaki artışın devam edip etmeyeceği sorusu gündemdeki önemini koruyor. Kapalıçarşı'da da hareketli bir gün yaşanmaya başlandı. Altın fiyatındaki zirve noktası yatırımcının yakından takip ettiği bir konu haline geldi.
Salgının erken dönemlerinden bu yana en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın haftanın son işlem gününe fiyat yükselişi ile başladı. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan yatırımcılar "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram, 22 Ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...