Temmuz ayı 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Bankaların faiz yarışı sürüyor!
Temmuz ayı 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Bankalar arasında mevduat faiz yarışı kızıştı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları sıklıkla değişiyor Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesine neden oluyor. Vadeli mevduat hesabınıza toplu para yatırarak 32 gün vadede kazancınıza ekstra bir katkı sağlayabilirsiniz. İşte bankaların sunduğu vadeli mevduat hesabı faiz oranları!
30.07.2021 08:29
- Son Güncelleme: 30.07.2021 08:29
Temmuz ayı 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Bankadan bankaya değişen vadeli mevduat faiz oranları ile, yatırdığınız para ile kazancınıza kazanç katabilirsiniz. Birikimi olan vatandaşlar, 32 veya 180 günlük vadeli mevduat hesaplarına yatırım yapabiliyor. Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi oranları ile en düşük faizi uygulayan bankalar olarak göze çarpıyor. Bankada toplu parası olanlar en çok faiz oranı veren bankayı bilmek istiyor. İşte; 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları!