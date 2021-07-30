Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.