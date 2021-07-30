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Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

Devletten çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme müjdesi! Çocuk sahibi olan ailelere devletten doğum parası veriliyor. Doğum parası ödemeleri için başvuru işlemleri çocukların doğumunda kimlik çıkarma işlemlerinde otomatik olarak veriliyor. Ancak bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor. Henüz bu parayı almadıysanız 5 yıl içerisinde başvuru yaparak para alabilirsiniz. Alınan miktar çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.

30.07.2021 08:30 - Son Güncelleme: 30.07.2021 08:30
Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

Çocuk sahibi olan ailelere devlet tarafından binlerce lira ödeme yapılıyor. Anne ve babalar doğum parası desteğinden faydalanabiliyor. Ödenen miktar çocuk sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Çocukların canlı doğması durumunda aileler doğum parası almaya hak kazanıyor. 3 çocuğa kadar alınacak destek tutarı ise 1300 TL'ye ulaşıyor. İşte, devletten tek seferlik doğum desteği alma yolları!

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Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

DOĞUM YARDIM ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz.

Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi durumunda 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.

Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.

Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!

DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız.