Devletten tek seferlik doğum desteği… Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz!
Devletten çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme müjdesi! Çocuk sahibi olan ailelere devletten doğum parası veriliyor. Doğum parası ödemeleri için başvuru işlemleri çocukların doğumunda kimlik çıkarma işlemlerinde otomatik olarak veriliyor. Ancak bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor. Henüz bu parayı almadıysanız 5 yıl içerisinde başvuru yaparak para alabilirsiniz. Alınan miktar çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.
30.07.2021 08:30
- Son Güncelleme: 30.07.2021 08:30
Çocuk sahibi olan ailelere devlet tarafından binlerce lira ödeme yapılıyor. Anne ve babalar doğum parası desteğinden faydalanabiliyor. Ödenen miktar çocuk sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Çocukların canlı doğması durumunda aileler doğum parası almaya hak kazanıyor. 3 çocuğa kadar alınacak destek tutarı ise 1300 TL'ye ulaşıyor. İşte, devletten tek seferlik doğum desteği alma yolları!
Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.