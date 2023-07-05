KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Ocak-Temmuz, Temmuz-Aralık ayı olmak üzere senede iki kez değişen kıdem tazminatının 2023 Temmuz-Aralık dönemi tavan fiyatı belli oldu. Tavan fiyatının belli olmasının ardından, vatandaşlar kıdem tazminatı ile ilgili detayları merak edecek. Peki, KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...