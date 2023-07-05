KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...
Son eflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Kıdem tazminatı, işveren tarafından iş akdi feshedilen çalışanlara ödenen bir tazminat türüdür. Tazminatın tavanı, çalışanların haklarını korumak ve adil bir ödeme sağlamak amacıyla belirlenen üst sınırdır. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 kıdem tazminatı şartları nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...
Ocak-Temmuz, Temmuz-Aralık ayı olmak üzere senede iki kez değişen kıdem tazminatının 2023 Temmuz-Aralık dönemi tavan fiyatı belli oldu. Tavan fiyatının belli olmasının ardından, vatandaşlar kıdem tazminatı ile ilgili detayları merak edecek. Peki, KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla çalışılan her yıl için 13 bin 414 liraya yükseldi.
Milyonlarca çalışanın güvencesi olan 'kıdem tazminatı', EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor.
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla 13 bin 414 liraya yükselirken, tavan da memur maaş katsayısıyla artacak.