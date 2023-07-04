SSK SGK, BAĞ-KUR'a %60'lık zam tablosu oluştu! Emekliye en düşük 10.000 TL, Memura 24.183 TL çıplak maaş! 6 aylık TÜİK enflasyon farkı ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 11.800 TL alanlar...

Milyonlarca kişinin gözü 5 Temmuz saat 10.00'da olacak. Aylardır merakla beklenen emekli ve memur zammı için son veri her şeyi açığa çıkaracak. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 30-35 zam beklentisi mevcut. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar ve maaş tablosu...