SSK SGK, BAĞ-KUR'a %60'lık zam tablosu oluştu! Emekliye en düşük 10.000 TL, Memura 24.183 TL çıplak maaş! 6 aylık TÜİK enflasyon farkı ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 11.800 TL alanlar...
Emekli ve memur zammının belli olmasına artık neredeyse saatler kaldı. SSK, Bağkur emeklileri hem enflasyon artışı hem de refah payını büyük bir heyecanla bekliyor. Sayıları 16 milyonu bulan emekliler Temmuz zammında 2 önemli açıklama bekleniyor. İlki 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisi. İkincisi ise refah payıyla ilgili. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar ve en yeni hesaplı maaş tablosu haberimizde...
Milyonlarca kişinin gözü 5 Temmuz saat 10.00'da olacak. Aylardır merakla beklenen emekli ve memur zammı için son veri her şeyi açığa çıkaracak. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 30-35 zam beklentisi mevcut. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar ve maaş tablosu...
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU!
Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı için de müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız." ifadelerine yer verdi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN TORBA YASA DEVREYE GİRECEK
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın 5'inde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak.
Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor.